Как пользоваться Запись видео
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Скриншотер — делай скриншоты в один клик

Бесплатная программа
для Windows

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Запись видео
Обмен файлами
Ссылка уже в буфере обмена Отмена

Запись видео

Не ограничивайся скриншотами. Записывай видео с экрана и делись ими с помощью ссылки.

  • Запись со звуком и микрофоном
  • Длительность до 60 минут
Ссылка уже в буфере обмена Отмена
00:00

Редактор скриншотов

Добавляй фигуры, стрелочки, карандашные пометки и текст.

Появление редактора можно сделать автоматически, а можно оставить по сочетанию клавиш.

Провести стрелку
Отметить карандашом
Нарисовать прямоугольник
Написать текст
Размыть область
Изменить
цвет инструментов

Обмен файлами

Загружай файлы до 2ГБ в облако одним кликом и делись ими.

  • Загрузка в облако одним кликом мыши

Жми две кнопки мыши одновременно и скриншот готов

Быстрый вызов

Моментальный вызов приложения с помощью мышки или клавиатуры.

  • Работает быстро. Очень быстро.
  • Можно вызвать и мышкой, и клавиатурой.

Облачное хранение

Автоматическая загрузка в облачное хранилище для доступа ко всем твоим скриншотам и видео в любой момент. Файлы не будут занимать место на твоём компьютере, телефонах, мессенджерах и почте.

Отзывы

Ярослав Попов
Да вы вообще красавцы! Это самая лучшая прога для скринов, а теперь и для роликов! Процветания Вам в Ваших дальнейших разработках!
Aleksandr Tsybyakov
Земляки, вы молодцы. Самая удобная вешь на свете ) Допилите только в будущем: Запись видео с микрофона, выбор потока микрофон/системные или вместе.
Юрий Фомин
Я был ооооочень разачоран , когда увидел ,что присутствует установка яндекса. Позор
Дмитрий Сараматин
Извините что отвлекаю от дела, но хотел вас поблагодарить, что вы все еще занимаетесь программой скриншот
Павел Грудинин
Спасибо за прогу! очень классная!

Загрузи прямо сейчас

И начни делиться скриншотами и видео так просто, как никогда раньше.

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