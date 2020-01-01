Скриншотер — делай скриншоты в один клик
Бесплатная программа
для Windows
Бесплатная программа
для Windows
Не ограничивайся скриншотами. Записывай видео с экрана и делись ими с помощью ссылки.
Добавляй фигуры, стрелочки, карандашные пометки и текст.
Появление редактора можно сделать автоматически, а можно оставить по сочетанию клавиш.
Загружай файлы до 2ГБ в облако одним кликом и делись ими.
Жми две кнопки мыши одновременно и скриншот готов
Моментальный вызов приложения с помощью мышки или клавиатуры.
Автоматическая загрузка в облачное хранилище для доступа ко всем твоим скриншотам и видео в любой момент. Файлы не будут занимать место на твоём компьютере, телефонах, мессенджерах и почте.
Файлы хранятся в течение года с момента последнего просмотра.
После загрузки — получаешь короткую ссылку.
Нет ограничений на объем и количество загружаемых скриншотов и видео.
И начни делиться скриншотами и видео так просто, как никогда раньше.