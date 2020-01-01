Скриншотер — делай скриншоты в один клик

Ярослав Попов Да вы вообще красавцы! Это самая лучшая прога для скринов, а теперь и для роликов! Процветания Вам в Ваших дальнейших разработках!

Aleksandr Tsybyakov Земляки, вы молодцы. Самая удобная вешь на свете ) Допилите только в будущем: Запись видео с микрофона, выбор потока микрофон/системные или вместе.

Юрий Фомин Я был ооооочень разачоран , когда увидел ,что присутствует установка яндекса. Позор

Дмитрий Сараматин Извините что отвлекаю от дела, но хотел вас поблагодарить, что вы все еще занимаетесь программой скриншот